Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, b[ поддержали 330 народных депутатов.

Источник: голосование за законопроект №0978

Детали: Законопроект поддержали представители всех фракций и групп.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении Верховной Радой 8 созыва 7 ноября 2017 года, в целом – парламентом 9 созыва 11 июля 2019 года.

Президент Владимир Зеленский вернул его в парламент на повторное рассмотрение со своими предложениями 13 сентября 2019 года.

Всего было 17 предложений Зеленского.

17 декабря комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать все предложения президента.

Бывший спикер Андрей Парубий сказал, что считает вето Зеленского необоснованным.

Представитель президента Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не мог подписать Избирательный кодекс, так как тот содержал положения, которые не соответствуют Конституции и не согласуются с другими законодательными актами.

Прямая речь Стефанчука: "Несмотря на задекларированное введение избирательной системы с открытыми региональными списками, кодекс содержит положения, характерные для закрытых списков. Указанное обусловлено тем, что партия гарантированно получать 10 мандатов, распределяемых в порядке очередности по общегосударственному списку.

Такой механизм будет нивелировать волеизъявление избирателей и гарантировать прохождение в парламент кандидатов, независимо от персонифицированного голосования.

Положения кодекса допускают нивелирование принципа гендерного равенства, не обеспечивают равного доступа всех кандидатов и субъектов, их выдвижение в представительство в избирательных комиссиях, не предусматривают достаточных механизмов обеспечения реализации избирательных прав отдельных категорий лиц.

Положения Кодекса необоснованно затрудняют соблюдение требований ценза оседлости, ограничивают право общественных организаций обжаловать в суде решения ЦИК по официальным наблюдателям... и предусматривают обращение ЦИК в Конституционный Суд относительно толкования Конституции и законов Украины".

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