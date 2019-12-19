Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

Источник: голосование за законопроект №0978

Детали: Предложения президента поддержали 330 народных депутатов – представители всех фракций и групп.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении Верховной Радой 8 созыва 7 ноября 2017 года, в целом – парламентом 9 созыва 11 июля 2019 года.

Президент Владимир Зеленский вернул его в парламент на повторное рассмотрение со своими предложениями 13 сентября 2019 года.

Всего было 17 предложений Зеленского.

17 декабря комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать все предложения президента.

Бывший спикер Андрей Парубий сказал, что считает вето Зеленского необоснованным.

Представитель президента Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский не мог подписать Избирательный кодекс, так как тот содержал положения, которые не соответствуют Конституции и не согласуются с другими законодательными актами.

Прямая речь Стефанчука: "Несмотря на задекларированное введение избирательной системы с открытыми региональными списками, кодекс содержит положения, характерные для закрытых списков. Указанное обусловлено тем, что партия гарантированно получать 10 мандатов, распределяемых в порядке очередности по общегосударственному списку.

Такой механизм будет нивелировать волеизъявление избирателей и гарантировать прохождение в парламент кандидатов, независимо от персонифицированного голосования.

Положения кодекса допускают нивелирование принципа гендерного равенства, не обеспечивают равного доступа всех кандидатов и субъектов, их выдвижение в представительство в избирательных комиссиях, не предусматривают достаточных механизмов обеспечения реализации избирательных прав отдельных категорий лиц.

Положения Кодекса необоснованно затрудняют соблюдение требований ценза оседлости, ограничивают право общественных организаций обжаловать в суде решения ЦИК по официальным наблюдателям... и предусматривают обращение ЦИК в Конституционный Суд относительно толкования Конституции и законов Украины".

Детали: Стефанчук отметил, что положения кодекса не согласуется с законом о политических партиях в части возмещения расходов, связанных с финансированием политической агитации, законом о государственной службе в части предоставления статуса госслужащих главе, заместителю и секретарю избирательной комиссии, с законом о СМИ и прочими, а также позволяют использовать старое избирательное законодательство.

Также Избирательный кодекс не в полной мере учитывал рекомендации международных экспертов, сказал представитель президента.

Теперь, среди прочего, в разделе XXIII (Общие положения выборов народных депутатов Украины), в статье 133, предлагается определить:

"Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты (далее – общегосударственный избирательный список, региональные избирательные списки) от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов обретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа".

Виборчий кодекс доповнений (PDF)

Виборчий кодекс доповнений (Text) ​

Справка: Если при "закрытых списках" избиратели никак не влияют на позицию кандидатов в них, то при "открытых списках" избиратели могут влиять на место кандидата в списке партии, за которую голосуют. То есть партийный список открыт к влиянию со стороны избирателей – и конфигурация списка партии может кардинально измениться на финише голосования.

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