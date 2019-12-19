Член Нацсовета по ТВ и радио выиграл суд у Зеленского

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Четверг, 19 декабря 2019, 20:57

Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, отменившего назначение Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Источник: ВС

Детали: Суд признал противоправным указ от 24 мая 2019 года, которым Зеленский отменил указ пятого президента Петра Порошенко.

4 мая 2019 года Порошенко уволил Юрия Артеменко. На его место члена Нацсовета по вопросам ТБ и радио президент назначил Горковенко.

Дело по иску Горковенко к Зеленскому рассмотрела 19 декабря коллегия судей Кассационного административного суда.

В деле также фигурирует Юрий Зиневич, которого 9 июля Зеленский назначил на место Горковенко.

Решение суда может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 30 дней.

Что предшествовало: 24 мая член Нацсовета заявил, что обжалует указ о своем увольнении в суде. Он отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях – по собственному заявлению или в случае смерти.

Горковенко также заявил об угрозах: "Я получил несколько звонков в последнее время с условием, мол, "ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти"".

Напомним:

  • С 2014 по май 2019 года Горковенко заведовал отделом связей с отечественными, региональными и зарубежными медиа департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: Верховный суд Зеленский Нацсовет


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