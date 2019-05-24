Уволенный Зеленским член Нацсовета по ТВ и радио грозит судом

Новоназначенный указом экс-президента Петра Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Владимира Зеленского и собирается обжаловать решение в суде.

Об этом он сказал во время брифинга представителей Нацсовета в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Горковенко отметил, что по закону его можно уволить в двух случаях - по собственному заявлению или в случае смерти.

"Очевидно - вторая причина, я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с условием, мол "ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчаст "", - рассказал он.

"Похоже,"разбирание на запчасти" выглядит именно так. Но у нас правовое государство и суды еще никто не отменял", - заявил Горковенко и подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

Сообщается, что в ходе брифинга, четыре члена Национального совета по телерадиовещанию также заявили о блокировании работы органа заместителем ранее заявленного Петром Порошенко главы Нацсовета Ольгой Герасимьюк.

"Сегодня работа Нацсовета заблокирована, первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк отказывается подписывать повестку дня и открывать заседание Нацсовета", - заявил член Нацсовета Сергей Костинский, подчеркнув, что указанная проблемная ситуация продолжается уже три недели.

По данным членов Нацсовета, в текущей повестке дня накопилось уже более 120 вопросов.

Отмечается, что срок пребывания в составе Нацсовета ранее уволенного его главы Юрия Артеменко (на место которого был назначен Горковенко) должен был закончиться в начале июля 2019 года.

Напомним: