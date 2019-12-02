Трамп пропустит первое заседание суда по импичменту

Президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту.

Источник: CNN

Детали: Адвокат главы Белого дома Пэт Чиполлоне уже уведомил об этом в письменной форме председателя комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлера.

Прямая речь: "Несправедливо ожидать от нас участия в слушаниях, пока свидетели еще не назначены, и пока остается неясным, сможет ли юридический комитет обеспечить президенту справедливый процесс посредством проведения дополнительных слушаний".

Детали: Он также напомнил, что 4 декабря Трамп должен находится на саммите НАТО в Лондоне.