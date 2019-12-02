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Разумков ответил спикеру Госдумы: О развале Украины можете только мечтать

Понедельник, 2 декабря 2019, 10:30

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что в Украине нет "малых народов", а власть работает над объединением общества.

Источник: Разумков на заседании согласительного совета парламента 2 декабря

Детали: Комментируя заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности потери Украиной нескольких областей из-за "национализма и притеснения малых народов", Разумков отметил, что оно не может остаться без реакции Верховной Рады. По словам спикера, некоторые могут "мечтать" о развале Украины, но парламент и другие органы власти будут прилагать максимум усилий для консолидации украинского общества.

Прямая речь: "Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это лишь мечты.

Мы как государство, как Верховная Рада будем прилагать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество".

Что было ранее: Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей. По словам Володина, в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Украины Василий Боднар в ответ предположили, что Украина могла бы принять пару областей РФ "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрениея  европейских стандартов жизни".

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал Володина "русским дураком".

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная РадаРазумков ДмитрийРосcия
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