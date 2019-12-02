Разумков ответил спикеру Госдумы: О развале Украины можете только мечтать

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Понедельник, 2 декабря 2019, 11:30

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что в Украине нет "малых народов", а власть работает над объединением общества.

Источник: Разумков на заседании согласительного совета парламента 2 декабря

Детали: Комментируя заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности потери Украиной нескольких областей из-за "национализма и притеснения малых народов", Разумков отметил, что оно не может остаться без реакции Верховной Рады. По словам спикера, некоторые могут "мечтать" о развале Украины, но парламент и другие органы власти будут прилагать максимум усилий для консолидации украинского общества.

Прямая речь: "Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это лишь мечты.

Мы как государство, как Верховная Рада будем прилагать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество".

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Рада Разумков Дмитрий Росcия


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