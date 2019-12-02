Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью

Правоохранители вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Источник: проинформированный собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По информации собеседника УП, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".

Источник УП добавил, что задержаны двое молодых людей (18 и 19 лет), подозреваемых в исполнении покушения, были участниками "Правого сектора".

В частности, заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.

Что было ранее: Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.

ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.

Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.

2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка.

Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.

Первоочередное версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.

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