Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью
Правоохранители вышли на заказчика убийства депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.
Источник: проинформированный собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По информации собеседника УП, правоохранители "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут".
Источник УП добавил, что задержаны двое молодых людей (18 и 19 лет), подозреваемых в исполнении покушения, были участниками "Правого сектора".
В частности, заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт проверяет информацию, были ли задержанные бойцами его батальона.
Что было ранее: Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, нападающий совершил один выстрел.
Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка.
Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62.
Первоочередное версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
Предыстория:
- По данным УП, Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа ВР от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.
- По информации ЧЕСНО, Соболев - уроженец г. Енакиево, предприниматель, экс-директор ДП "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", экс-замглавы председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
- В 2005 г. Соболев занимал должность заммэра Донецка по вопросам деятельности исполнительных органов власти, в 2006 - 2007 гг. работал в СНБО государственным инспектором в отделе проблем информационной безопасности управления государственной и информационной безопасности.
- В 2015 г. стал депутатом Киевского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко".
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