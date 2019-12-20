СБУ требует иски "Приватбанка" в иностранных судах согласовывать с правоохранителями

Служба безопасности требует от руководства "Приватбанка" согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах.

Юристы заявляют, что СБУ не имеет таких полномочий.

Источник: программа "Схемы" на Радио Свобода со ссылкой на письмо СБУ руководству "Приватбанка" от 17 декабря

Текст письма: "Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности и Генеральной прокуратурой и предварительное согласование исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами.

... Представление исков в международных арбитражах может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере".

Детали: СБУ ссылается на ст.90 УПК. В то же время, журналисты отмечают, что Служба безопасности не имеет права требовать согласования с ней каких-либо международных исков.

Прямая речь юристки общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елены Щербань: "Статья КПК, на которую ссылается в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается порядка подачи исков и других действий. Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. Такая практика и требование со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию".

Что предшествовало:

Приватбанк инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США.

Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании средств в особо крупных размерах в Израиле.

Также Приватбанк увеличил сумму исковых требований против экс-владельцев банка в Канцлерском суде штата Делавэр (США), подав в суд дополненное исковое заявление.