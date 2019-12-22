В ЦИК рассказали, как проходят выборы в ОТГ

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 13:38

Голосование на местных выборах продолжается в штатном режиме, происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: Отмечается, что, по сообщению Нацполиции, все 532 избирательных участка на первых и 66 - на дополнительных выборах открылись вовремя, в 8.00.

По состоянию на 10.00 чрезвычайных происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Первые местные выборы проходят в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тысяч избирателей, в дополнительных - более 35 тысяч избирателей.

Для проведения первых выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1734 территориальных, одномандатных избирательных округов, дополнительных - 139 округов.

Справка: В течение четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 до 30 июня 2019 года, Центральной избирательной комиссией были назначены первые местные выборы в 896 объединенных территориальных громадах.

Следовательно, после проведения выборов 22 декабря всеобщую численность всех назначенных первых выборов в ОТГ составит 982.

Что было ранее: В воскресенье в полиции сообщили, что первые местные выборы в объединенные территориальные общины проходят в 23 регионах страны.

Украинская правда
Темы: виборы ЦИК


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