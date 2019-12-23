Генсек НАТО заявил, что готов встретиться с Путиным

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Понедельник, 23 декабря 2019, 12:33

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности к личной беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Spiegel Online.

"В соответствующих рамках я бы встретился с президентом Путиным. Особенно во времена, когда возникают трудности, важно сесть вместе за стол", - сказал Столтенберг DPA в Брюсселе.

"Россия - наш крупнейший сосед, и это так и останется", - сказал он. Даже если отношения не улучшатся, надо уметь управлять сложными отношениями, считает генсек.

Столтенберг не сказал, какими могут быть рамки для встречи с Путиным. Норвежец несколько раз встречался с Путиным, будучи премьер-министром. С тех пор как он стал генеральным секретарем НАТО, официальных встреч не было. Были только переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Европейская правда"

Темы: НАТО Росcия Путин


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