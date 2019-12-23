Убийца ветерана АТО получил 13 лет тюрьмы
Шевченковский райсуд столицы приговорил обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева до 13 лет лишения свободы.
Источник: пресс-служба прокуратуры Киева
Дословно: "23 декабря 2019 года, при участии Киевской местной прокуратуры №10 суд объявил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО".
Детали: В дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.
Шевченковский райсуд столицы признал мужчину виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Как пишет "Громадське" осужденного зовут Анатолий Чивиков.
До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.
Напомним:
- Преступление произошло 22 июня 2017 года на ул. Ярославов Вал возле станции метро "Золотые ворота".
- Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в район грудной клетки. После этого пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был "по горячим следам" задержан правоохранителями.
- Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Погибшим является председатель союза мигрантов Украина, ветеран АТО Сергей Олейник. По предварительной информации полиции, конфликт возник из-за игры уличного музыканта - сына погибшего - в сквере.