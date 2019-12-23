Убийца ветерана АТО получил 13 лет тюрьмы

Шевченковский райсуд столицы приговорил обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева до 13 лет лишения свободы.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно: "23 декабря 2019 года, при участии Киевской местной прокуратуры №10 суд объявил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признав его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО".

Детали: В дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимый себя виновным в совершении преступления не признал и просил его оправдать.

Шевченковский райсуд столицы признал мужчину виновным по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как пишет "Громадське" осужденного зовут Анатолий Чивиков.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Напомним: