Владельцу авто, в котором взорвалась граната и пострадали 4 детей, дали 5 лет тюрьмы
Понедельник, 23 декабря 2019, 22:10
Владельца автомобиля "Волга", в котором дети нашли гранату, и которая взорвалась, приговорили к 5 годам лишения свободы.
Источник: прокуратура Киева
Дословно: "Мужчина признан виним в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК и приговорен к 5 годам лишения свободы".
Детали: Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тысяч гривен каждому.
Предыстория:
- 14 июня 2018 по улице Чернобыльской в Святошинском районе Киева группа детей нашла в припаркованном автомобиле марки ГАЗ – 24 "Волга" коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть.
- В результате взрыва пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, двое из которых получили тяжелые телесные повреждения.
- Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.