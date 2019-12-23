Владельцу авто, в котором взорвалась граната и пострадали 4 детей, дали 5 лет тюрьмы

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Понедельник, 23 декабря 2019, 23:10

Владельца автомобиля "Волга", в котором дети нашли гранату, и которая взорвалась, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Мужчина признан виним в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК и приговорен к 5 годам лишения свободы".

Детали: Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тысяч гривен каждому.

Предыстория:

  • 14 июня 2018 по улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева группа детей нашла в припаркованном автомобиле марки ГАЗ – 24 "Волга" коробку, которая взорвалась при попытке ее открыть.
  • В результате взрыва пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет, двое из которых получили тяжелые телесные повреждения.
  • Причиной взрыва стала боевая граната РГД-5, которую в коробку положил владелец автомобиля.

Темы: Киев взрыв дети


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