Владельцу авто, в котором взорвалась граната и пострадали 4 детей, дали 5 лет тюрьмы

Владельца автомобиля "Волга", в котором дети нашли гранату, и которая взорвалась, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Мужчина признан виним в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК и приговорен к 5 годам лишения свободы".

Детали: Суд также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении морального и материального ущерба в размере более 200 тысяч гривен каждому.

Предыстория: