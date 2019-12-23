МИД отреагировал на визит Путина в Крым

МИД Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в временно оккупированный Россией Крым.

Источник: заявление МИД

Дословно: "МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путина к временно оккупированной Автономной Республики Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого" Крымского моста "через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

Детали: в МИД отмечают, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закреплен в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украина в ее международно признанных границах.

Кроме того сообщается, что российской стороне передана соответствующая нота протеста.

Напомним: