МИД отреагировал на визит Путина в Крым

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Вторник, 24 декабря 2019, 00:31

МИД Украины выражает протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в временно оккупированный Россией Крым.

Источник: заявление МИД

Дословно: "МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации В.Путина к временно оккупированной Автономной Республики Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого" Крымского моста "через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины и с грубым нарушением норм международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

Детали: в МИД отмечают, что ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закреплен в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украина в ее международно признанных границах.

Кроме того сообщается, что российской стороне передана соответствующая нота протеста.

Напомним:

  • 23 декабря президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. На рельсовом автобусе Путин проехал с оккупированной Керчи в российской станции Тамань.

Темы: Путин Крым аннексия Росcия


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