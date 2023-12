Финляндия отреагировала на запуск РФ поездов по Крымскому мосту

Финляндия осудила запуск движения поездов в оккупированный Россией Крыма

Источник: Министерство иностранных дел Финляндии

Детали: Финские дипломаты заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

МИД Финляндии также распространило заявление Европейского союза, которая осуждает запуск движения поездов по Крымскому мосту.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w