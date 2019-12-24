ООС: вооруженные формирования РФ осуществили 7 обстрелов

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Вторник, 24 декабря 2019, 07:17

23 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

Один обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны нет ".



Темы: ООС Росcия


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