В России разбился истребитель пятого поколения
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Вторник, 24 декабря 2019, 07:38
Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России.
Источник: РИА Новости
Детали: Истребитель принадлежит заводу-изготовителю. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. Состояние пилота не уточняется.
По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги". Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.
Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования.
Дословно: "Произошла авария, пилот успел катапультироваться", — подтвердил изданию представитель правительства края.
Справка: В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, боевой машине присвоили заводской индекс Т-50.
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