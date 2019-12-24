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В России разбился истребитель пятого поколения

Вторник, 24 декабря 2019, 06:38
В России разбился истребитель пятого поколения

Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России.

Источник: РИА Новости

Детали: Истребитель принадлежит заводу-изготовителю. Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. Состояние пилота не уточняется.

По его словам, крушение произошло в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги". Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.

Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования. 

Дословно: "Произошла авария, пилот успел катапультироваться", — подтвердил изданию представитель правительства края.

Справка: В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, боевой машине присвоили заводской индекс Т-50. 

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Темы: Росcияавария
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