Главные новости понедельника и ночи: "Львовуголь" был отключен от электроэнергии, повышение зарплат

На 6 шахтах ГП "Львиввугилля" отключена электроэнергия, повышение зарплат на 2000 гривень в год — новости, которые были актуальны 24 декабря.

Об отключении электроэнергии

На 6 шахтах ГП "Львиввугилля" ночью была отключена электроэнергия из-за неуплаты услуг. По состоянию на 10:00 поставки электроэнергии восстановлены.

О зарплатах

Министерство экономики хочет сократить количество безработных граждан с 1,5 миллиона до 900 тысяч и повышать заработные платы на 2000 гривен в год.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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