Главаря разведгруппы "ЛНР" "Мордвина" приговорили к 9 годам тюрьмы

Сватовский районный суд Луганской области вынес приговор главарю террористически-диверсионной группы "ЛНР" по прозвищу "Мордвин".

Источник: СБУ

Детали: Суд 23 декабря признал его виновным в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст. 258-3, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса.

"Мордвина" задержали в Харькове в июле 2017 года. Во время обысков у него дома изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, квадрокоптер.

Следствие установило, что в течение 2014-2016 годов он был командиром подразделения в "КГБ ЛНР". В составе 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" злоумышленник нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.

В этот период его завербовали представители ГУ Генштаба РФ, от которых он получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

Приехав в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку. Он должен был взорвать автомобиль с газовыми баллонами в общественном месте, или, как запасной вариант, с помощью квадрокоптера сбросить взрывное устройство на место пребывания украинских чиновников.

После задержания террорист сообщил о "черном списке" с именами государственных и общественных деятелей, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик.