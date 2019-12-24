В Харькове задержали мужчину, взявшего заложницу и ранившего ножом полицейского

Полиция в Харькове задержала вооруженного ножом мужчину, захватившего заложницу. Полицейский попытался его обезоружить и получил ножевые ранения.

Источник: полиция

Детали: Событие квалифицировали по ч.1 за ст.147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса. Санкция за преступления предусматривает пожизненное заключение.

Мужчина напал на женщину в Немышлянском районе Харькова около 9:30. Приставил к ее горлу нож и назвал заложницей. Полиции сообщил, что хочет немедленно увидеть своего знакомого.

Начальник уголовного розыска райотдела полиции предложил обменять себя на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Сообщение полиции: "Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на злоумышленника, но тот успел ударить его ножом...Полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу".