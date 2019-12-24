Правительство запустит сериал с цифровой грамотности

С 21 января 2020 года Министерство цифровой трансформации запустит курсы по цифровизации в формате сериала.

Источник: пресс-служба Кабмина, "Укринформ"

Продюсер образовательных проектов Минцифры Виталий Спивачук: "Мы подумали, почему бы не использовать элементы из привычных телеформатов и принципы сериальности внутри курсов. Формат, на котором остановились, - это формат студии, в которой селебрити приглашают в гости экспертов и ставят актуальные вопросы от украинцев".

Детали: По его словам, "образовательные сериалы" будут переведены на украинский, русский, а также жестовой языки.

В частности, на онлайн-платформе украинцы смогут бесплатно пройти три онлайн-курса: базовый курс по цифровой грамотности, цифровая грамотность для учителей и курс для родителей "Онлайн-безопасность для детей".

Впоследствии появятся продвинутые курсы для различных специализаций, курсы свитчеров, lifestyle-курсы, курсы новых цифровых профессий.

В Кабмине отметили, что обучение на курсах будет в эксклюзивном формате - образовательный сериал. Вместо уровней будут сезоны, а вместо уроков - образовательные серии с участием экспертов и селебрити.

Сообщается, что послами цифрового образования станут украинские звезды: Ольга Сумская, Надежда Матвеева, Руслан Ханумак, Мария Ефросинина.

Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в программе правительства хотят научить минимум 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Причем, 70% должно быть в возрасте от 30 до 60+ лет.

Курсы будут абсолютно бесплатны. В министерстве налаживают сотрудничество с ЦНАПами, библиотеками, частным сектором, школами и университетами.

По словам Федорова, планируется создание собственной сети оффлайн-хабов.