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Зеленский: платежка за коммуналку не должна быть приговором

Вторник, 24 декабря 2019, 16:19
Зеленский: платежка за коммуналку не должна быть приговором

Президент Владимир Зеленский заявил, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, поэтому необходимо внедрять мероприятия по энергоэффективности.

Источник: слова президента на заседании совета развития общин и территорий, "Укринформ"

Прямая речь Зеленского: "Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги - это товар, за который нужно платить справедливую цену, что невозможно вмешиваться в работу регулятора. Мы все все это очень хорошо понимаем, но есть "но". Не может платежка за коммуналку быть для людей приговором и человек не может отдавать 50, 60, есть случаи, когда человек отдает 70 процентов от своей заработной платы".

Детали: По словам Зеленского, необходимо внедрять в Украине меры по энергоэффективности, ведь они будут способствовать уменьшению использования энергоносителей и, как результат, - снижение расходов на коммунальные услуги.

Президент заявил, что из-за устаревшей инфраструктуры люди отапливают космос вместо своих домов.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украина может использовать 6 млрд гривен на программы энергоэффективности и термомодернизации.

Так, в начале запуска программы предлагается в течение следующего года модернизировать не менее 1 тыс. домов в 10 пилотных городах.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийотопление
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