В Ровно запретили гей-прайды

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Вторник, 24 декабря 2019, 17:39

Городской совет Ровно запретили проводить ЛГБТ-марши на территории города.

Источник: Суспільне, директор правозащитной организации "Amnesty International Украина" Оксана Покальчук в Facebook

Дословно проект решения горсовета: "Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "фестивалей квир-культуры" и т.п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми".

Детали: Также автор проекта решения, председатель бюджетной комиссии и депутат от "Свободы" Олег Карпик предлагал "исключить" проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

В проект решения авторы ссылаются на ст. 3 Семейного кодекса Украины: "основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества".

Решение приняли 36 голосами "за". Контроль за его выполнением поручили комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Директор правозащитной организации "Amnesty International Украина" Оксана Покальчук

назвала решение горсовета прямым нарушением прав и свобод человека.

Она напомнила, что согласно ст. 39 Конституции Украины, ограничение реализации права на мирные собрания может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка.

Также, по словам Покальчук, согласно международному праву, все международные пакты и решения Европейского суда по правам человека запрещают дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности при организации мирных публичных мероприятий.

Она призвала депутатов Ровенского горсовета отменить это противоправное решение и прекратить "позорную дискриминацию людей".

Украинская правда
Темы: Ровно права человека местная власть ЛГБТ


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