Новая стратегия Минспорта: развитие инфраструктуры и успех на Олимпиаде

Стратегия развития спорта и физической активности Украины до 2032 года предусматривает серьезное развитие спортивной инфраструктуры, значительное увеличение финансирования, а также вхождение в топ-20 лучших стран на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление перед журналистами заместителя министра культуры, молодежи и спорта Владимира Шумилина

Прямая речь: "Эту стратегию мы разрабатываем совместно с представителями спортивной индустрии и экспертами смежных отраслей. Мы уже презентовали ее на комитете Верховной Рады и получили поддержку. Сейчас наша стратегия размещена на официальных ресурсах министерства, и каждый может выслать свои предложения. Мы хотим, чтобы отношение к спорту, здоровью и достижениям кардинально изменилось, а наша страна стала примером и входила в топ-20 лучших спортивных стран".

Детали: Шумилин отметил, что до 2024 года в Украине планируется иметь Международный олимпийский центр в Конча-Заспе, "Город спорта", 2 арены и 5 специальных спортивных объектов мирового уровня, 100 мультифункциональных стадионов, 24 мультиспортивных центра и 24 спортивных парка в каждой области Украины.

Финансирование из разных источников сферы спорта и физической культуры планируется поэтапно увеличивать из года в год. В частности, спорт и физкультура должны финансироваться из налогов и отчислений, которые платят те отрасли, что вредят физическому и ментальному здоровью украинцев. Профессиональные же клубы должны быть полноценными субъектами экономической деятельности и платить налоги.

Также в планах увеличить количество занимающего спортом населения с 6 до 14 млн человек за период с 2020 по 2024 годы.

Стратегия предусматривает определение 25 приоритетных видов спорта с ежегодным обновлением данного перечня и определением государственного заказа на достижение результатов каждым видом спорта, и 100 ведущих спортсменов, которые будут получать государственную поддержку по прямым контрактам.

Также стратегия предусматривает автономию спортивных федераций и достижение их полной самодостаточности с 2021 года, реализацию программы "деньги ходят за спортивной услугой" в регионах, участие в глобальной программе борьбы с допингом, 100% прозрачное финансирование спорта высших достижений на публичной IT-платформе, внедрение электронной системы пути спортсменов от их первого тренера.

В стратегии также поставлена задача, чтобы Украина на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году вошла в топ-20 лучших стран, была представлена минимум одной командой в игровых видах спорта, а стоимость медали достигала среднеевропейского уровня.

Согласно стратегии, до 2032 года все субъекты и объекты спорта и физической активности должны быть объединены в единую "экосистему спорта". До 2022 года 100% объектов спортивной инфраструктуры, клубы и федерации должны быть оцифрованы и получить государственное финансирование на основании анализа данных. В Украине должны быть снижены до минимума случаи участия в договорных матчах и использования допинга, а все правовые споры должны решаться Спортивным арбитражным судом при Национальном олимпийском комитете.

До 2032 года индустрия спорта должна составлять 3% ВПП Украины, а бюджеты клубов, федераций и спортсменов наполовину состоять из спонсорских и меценатских средств.