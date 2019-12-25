Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с РФ – нардеп
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Среда, 25 декабря 2019, 02:31
Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.
Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь: "Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового користування)".
Детали: Со слов Гончаренко следует, что заседание длилось около часа.
Других подробностей депутат на сообщил.
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Напомним:
- "Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовые к подписанию, новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.
- 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
- По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".
- Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
- Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.
Украинская правда
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