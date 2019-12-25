Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с РФ – нардеп

Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь: "Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового користування)".

Детали: Со слов Гончаренко следует, что заседание длилось около часа.

Других подробностей депутат на сообщил.

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Напомним: