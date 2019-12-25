Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с РФ – нардеп
Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.
Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, Украинская правда
Прямая речь: "Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового користування)".
Детали: Со слов Гончаренко следует, что заседание длилось около часа.
Других подробностей депутат на сообщил.
По данным Украинской правды, в ходе заседания правительства были приняты кадровые решения относительно губернаторов - отставка глав Львовской области и Закарпатья и рассмотрение кандидатуры на должность главы Сумской области.
По информации УП, основным претендентом на кресло главы Сумской обл. является Роман Семенуха - экс-нардеп от "Самопомочи".
Еще одним вопросом, который был рассмотрен на заседании правительства - энергетика, в ходе рассмотрения вопроса по контракту с "Газпромом" много докладывал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.
Решений по существу в ходе заседания не принимали, Кабмин принял данные к сведению и уполномочил "Нафтогаз" готовить документы для транзита российского газа.
По инфорацию УП, на текущей неделе планируется еще одно заседание Кабинета министров.
По данным Украинской правды, на текущей неделе планируется еще одно заседание Кабинета министров.
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Напомним:
- "Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовые к подписанию, новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.
- 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
- По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".
- Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.
- Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.