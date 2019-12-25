Кабмин провел экстренное заседание из-за газовых переговоров с РФ – нардеп

Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.

Источник: народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, Украинская правда

Прямая речь: "Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового користування)".

Детали: Со слов Гончаренко следует, что заседание длилось около часа.

Других подробностей депутат на сообщил.

По данным Украинской правды, в ходе заседания правительства были приняты кадровые решения относительно губернаторов - отставка глав Львовской области и Закарпатья и рассмотрение кандидатуры на должность главы Сумской области.

По информации УП, основным претендентом на кресло главы Сумской обл. является Роман Семенуха - экс-нардеп от "Самопомочи".

Еще одним вопросом, который был рассмотрен на заседании правительства - энергетика, в ходе рассмотрения вопроса по контракту с "Газпромом" много докладывал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Решений по существу в ходе заседания не принимали, Кабмин принял данные к сведению и уполномочил "Нафтогаз" готовить документы для транзита российского газа.

По инфорацию УП, на текущей неделе планируется еще одно заседание Кабинета министров.

По данным Украинской правды, на текущей неделе планируется еще одно заседание Кабинета министров.

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Напомним: