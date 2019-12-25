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В оккупированном Крыму продают прикарпатские елки – СМИ

Среда, 25 декабря 2019, 04:11
В оккупированном Крыму продают прикарпатские елки – СМИ

В центре Симферополя на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели, изготовленные в Ивано-Франковской области.

Источник: Крым.Реалии

Детали: По словам продавца, елки производятся на частном предприятии.

Прямая речь: "Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем".

Детали: Торговец также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.

По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

 

Темы: КрымоккупацияторговляИвано-Франковская область
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