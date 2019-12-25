В оккупированном Крыму продают прикарпатские елки – СМИ
554 просмотра
Среда, 25 декабря 2019, 05:11
В центре Симферополя на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели, изготовленные в Ивано-Франковской области.
Источник: Крым.Реалии
Детали: По словам продавца, елки производятся на частном предприятии.
Прямая речь: "Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем".
Детали: Торговец также заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.
По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.
powered by lun.ua