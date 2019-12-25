В результате жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали три человека

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека.

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС

Детали: По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит.

На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.

При посадке вертолет опрокинулся на бок.

Напомним,