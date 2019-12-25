В результате жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали три человека

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Среда, 25 декабря 2019, 08:39

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае, по предварительным данным, пострадали три человека.  

Источник: ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС  

Детали: По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит. 

На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.

При посадке вертолет опрокинулся на бок.  

Напомним, 

  • 24 декабря в Хабаровском крае России потерпел крушение истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57), принадлежащий заводу-изготовителю. 
  • Основными версиями крушения истребителя являются неисправность и ошибка пилотирования. 

Темы: Росcия авиа жертвы


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