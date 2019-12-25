СЦКК: Боевики продолжают нарушать перемирие и препятствуют работе ОБСЕ

Боевики в Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня и препятствуют работе патрулей СММ ОБСЕ.

Источник: пресс-центр штаба ОС со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК

СЦКК сообщает об очередных ограничения свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата СММ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Детали: В частности, в отчете СММ ОБСЕ информирует о 6 случаях отказа и 1 случае задержания патрулей Миссии в доступе на неподконтрольные правительству Украины территории.

Представители вооруженных формирований РФ отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовского и Заиченко на юге Донецкой области.

На блокпосту западнее населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь) представители вооруженных формирований снова задержали патруль Миссии на 17 минут.

Кроме того противник снова нарушает режим прекращения огня.

Дословно: "За прошедшие сутки враг совершил 9 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. ... военные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы в т.ч. вблизи населенного пункта Новолуганское минометами калибра 82 мм (9 мин), которые в соответствии с Минском должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения".

"Украинская сторона СЦКК призывает вооруженные формирования Российской Федерации прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - заявили в СЦКК.