В Украине испытали отечественную САУ стандарта НАТО

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Среда, 25 декабря 2019, 21:58

На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания первой украинской системы вооружения стандарта НАТО - самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм.

Источник: Украинская бронетенхика

Детали: САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Во время испытаний был произведен гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия.

Дословно: "Далее по программе испытаний - стрельба инертными снарядами, затем - боевыми".

Украинская правда
Темы: оружие армия НАТО


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