В Украине испытали отечественную САУ стандарта НАТО
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Среда, 25 декабря 2019, 21:58
На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания первой украинской системы вооружения стандарта НАТО - самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм.
Источник: Украинская бронетенхика
Детали: САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".
Во время испытаний был произведен гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия.
Дословно: "Далее по программе испытаний - стрельба инертными снарядами, затем - боевыми".
Украинская правда
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