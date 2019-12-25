В Украине испытали отечественную САУ стандарта НАТО

На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания первой украинской системы вооружения стандарта НАТО - самоходной артиллерийской установки "Богдана" калибра 155 мм.

Источник: Украинская бронетенхика

Детали: САУ "Богдана" - совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Во время испытаний был произведен гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия.

Дословно: "Далее по программе испытаний - стрельба инертными снарядами, затем - боевыми".