В Украине начался марафон писем в поддержку политзаключенных Кремля

В Украине начался марафон писем для заключенных Кремля.

Источник: группа поддержки бывшего заключенного Олега Сенцова, страница Let's my people go, посвященная кампании за освобождение украинских политзаключенных

Дословно: "Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в ​​России и оккупированного Крыма и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса".

"Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие".

"Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для заключенных Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Листья напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, которые ждут на свободе".

Чтобы пройти тюремную цензуру в России и оккупированном Крыму следует придерживаться простых правил: писать на русском языке, соблюдать политическую нейтральность, указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата, вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.

"Если вы решили написать письмо человеку, который находится на оккупированном Донбассе, просьба ставить адрес Центра гражданских свобод: 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф.25. По меньшей мере эти письма получат родные пленных, если никакой возможности передать их адресатам у нас не будет".

Полные инструкции для написания писем и адреса тюрем можно найти здесь.