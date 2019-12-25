В Украине начался марафон писем в поддержку политзаключенных Кремля

В Украине начался марафон писем для заключенных Кремля.

Источник: группа поддержки бывшего заключенного Олега Сенцова страница Let's my people go, посвященная кампании за освобождение украинских политзаключенных

Дословно: "Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в ​​России и оккупированного Крыма и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса".

"Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие".

"Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для заключенных Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Листья напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, которые ждут на свободе".