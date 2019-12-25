Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине начался марафон писем в поддержку политзаключенных Кремля

Среда, 25 декабря 2019, 21:59
В Украине начался марафон писем в поддержку политзаключенных Кремля

В Украине начался марафон писем для заключенных Кремля.

Источник: группа поддержки бывшего заключенного Олега Сенцова, страница Let's my people go, посвященная кампании за освобождение украинских политзаключенных

Дословно: "Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в ​​России и оккупированного Крыма и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса".

"Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие".

"Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для заключенных Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Листья напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, которые ждут на свободе".

Чтобы пройти тюремную цензуру в России и оккупированном Крыму следует придерживаться простых правил: писать на русском языке, соблюдать политическую  нейтральность, указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата, вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.

"Если вы решили написать письмо человеку, который находится на оккупированном Донбассе, просьба ставить адрес Центра гражданских свобод: 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф.25. По меньшей мере эти письма получат родные пленных, если никакой возможности передать их адресатам у нас не будет".

Полные инструкции для написания писем и адреса тюрем можно найти здесь

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: политзаключенныеРосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: