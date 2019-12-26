Импичмент: Трамп похвастался Сенатом с большинством за республиканцами

Президент США Дональд Трамп похвастался большинством республиканцев в Сенате, на которое не могут посягать демократы, чтобы отстранить его от должности.

Источник: Дональд Трамп в Твиттере

Дословно: "Почему Сумасшедшей Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента – ред.), только потому, что у нее совсем не большое большинство в Палате представителей, должно быть позволено объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов? Получила НОЛЬ голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без "давления".

Она сказала, что за импичмент должны быть "обе партии, абсолютное большинство", но этот жульнический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей.

Теперь же Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате Республиканцев. Лицемеры!"

Что предшествовало: 19 декабря Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину.

20 декабря Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Судебный процесс в Сенате может начаться в январе. Для вынесения обвинительного приговора необходимо две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

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