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Импичмент: Трамп похвастался Сенатом с большинством за республиканцами

Четверг, 26 декабря 2019, 04:51
Импичмент: Трамп похвастался Сенатом с большинством за республиканцами

Президент США Дональд Трамп похвастался большинством республиканцев в Сенате, на которое не могут посягать демократы, чтобы отстранить его от должности.

Источник: Дональд Трамп в Твиттере

Дословно: "Почему Сумасшедшей Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса, начавшая процедуру импичмента – ред.), только потому, что у нее совсем не большое большинство в Палате представителей, должно быть позволено объявлять импичмент президенту Соединенных Штатов? Получила НОЛЬ голосов республиканцев, преступления не было, звонок с Украиной был идеальным, без "давления". 

Она сказала, что за импичмент должны быть "обе партии, абсолютное большинство", но этот жульнический импичмент не получил ни того, ни другого. Он был очень несправедливым и без надлежащей правовой процедуры, без надлежащего представительства и свидетелей. 

Теперь же Пелоси требует от республиканцев всего того, чего не было у них в Палате. Демократы хотят иметь большинство в Сенате Республиканцев. Лицемеры!"

Что предшествовало: 19 декабря Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину.

20 декабря Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Судебный процесс в Сенате может начаться в январе. Для вынесения обвинительного приговора необходимо две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.

Узнать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Украинская правда

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Темы: импичментТрампСША
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