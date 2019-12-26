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Украинцы уже меньше доверяют Зеленскому – соцопрос

Четверг, 26 декабря 2019, 12:12
Украинцы уже меньше доверяют Зеленскому – соцопрос
Дмитрий Ларин, УП

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам, а меньше всего российским средствам массовой информации и отечественной судебной системе.

Источник: результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и Центра Разумкова

Дословно: "Среди социальных институтов наибольшим доверием граждан пользуются Вооруженные силы Украины (71% доверия, 22% недоверия, баланс доверия-недоверия составляет +48%), церковь (доверяют 65%, не доверяют 25%, баланс доверия +40%), волонтерские организации (доверяют 64%, не доверяют 26%, баланс доверия +39%).

 
Баланс доверия к Зеленскому уменьшился с 65,9 до 31,7

Детали: Примечательно, что согласно сентябрьскому опросу Центра Разумкова, больше всего украинцы доверяли президенту Владимиру Зеленскому и ВСУ. Сейчас же глава государства - на пятом месте доверия. Кроме этого баланс доверия к Зеленского уменьшился с 65,9 до 31,7.

Положительный баланс доверия также имеют: государственная служба по чрезвычайным ситуациям (+33%), государственная пограничная служба (+28%), Национальная гвардия (+31%), Государственная пограничная служба (+28%), добровольческие батальоны (+25%) , общественные организации (+16%), СМИ Украины (+15%), омбудсмен (+11%).

 

Практически пополам делится доверие и недоверие к таким институтам, как Национальная полиция (45% доверяют и 45% не доверяют), патрульная полиция (45% доверяют и 44% не доверяют), Служба безопасности Украины (доверяют 42%, не доверяют 45%).

Наиболее негативно украинцы относятся к СМИ России (доверяют 7%, не доверяют 82%, баланс доверия-недоверия составляет -75%). Среди украинских институтов граждане больше всего не доверяют судебной системе (баланс доверия-недоверия -62%), политическим партиям (-54%), местным судам (-53%), коммерческим банкам (-51%), прокуратуре (-50%), государственному аппарату, чиновникам (-51%), Верховному суду (-42%), антикоррупционному суду (-42%), Национальном агентству по предотвращению коррупции (-40%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (-40%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (-36%), Конституционному суду Украины (-36%).

Преобладает недоверие также в отношении профсоюзов (-29%), Национального банка Украины (-29%), Верховной Рады (-17%), правительства (13%), западных СМИ (-6%).

Справка: Опрос проходил с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: социологияЗеленскийармия
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