В России задержали журналистку, писавшую о контрабандных потоках в ОРДЛО

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Четверг, 26 декабря 2019, 15:54

В России задержали специального корреспондента "Новой газеты" Юлию Полухину. 

Источник: "Новая газета"

Детали: Российское издание сообщило, а позже Следственный комитет РФ подтвердил  обыски и задержание.

По информации СК РФ, обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности "ЧВК Е.Н.О.Т". 

Сейчас, по данным СК, допрос журналистки завершается, после чего ее пообещали отпустить.

Обыски проходили с 6 до 10 утра. Редакция связывает задержание ои обыски у Полухиной с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды. 

Предыстория:

  • Российское издание "Новая газета" в 2016 году опубликовала статью о масштабных контрабандных потоках на территории Донбасса, которую контролируют пророссийские боевики.
  • Автор статьи Юлия Полухина летом 2016 оказалась в центре конфликта со штабом АТО Украины. В июле штаб попросил Службу безопасности приостановить аккредитацию трех журналистов, включая Полухину, которые "обнародовали детали с позиций сил АТО, которые могут стать ориентирами для врага".
  • "Новая газета" назвала такие обвинения "лживыми".

Темы: Росcия


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