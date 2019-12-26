В России задержали журналистку, писавшую о контрабандных потоках в ОРДЛО

В России задержали специального корреспондента "Новой газеты" Юлию Полухину.

Источник: "Новая газета"

Детали: Российское издание сообщило, а позже Следственный комитет РФ подтвердил обыски и задержание.

По информации СК РФ, обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности "ЧВК Е.Н.О.Т".

Сейчас, по данным СК, допрос журналистки завершается, после чего ее пообещали отпустить.

Обыски проходили с 6 до 10 утра. Редакция связывает задержание ои обыски у Полухиной с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

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