США: у Зеленского "завернули" проект закона о СБУ, противоречащий рекомендациям НАТО

2445 просмотров
Четверг, 26 декабря 2019, 16:38

Офис президента Украины вернул на доработку проект закона о реформировании Службы безопасности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве.

"Нам действительно сообщали, что существует проект, и его передали в ОПУ, но, насколько я знаю, офис президент вернул этот документ, объяснив, что там не все хорошо. Это произошло, кажется, пару недель назад", - сказал Тейлор.

Он добавил, что сейчас ведутся серьезные дискуссии о том, как должна проводиться реформа СБУ.

"Мы - и США, и другие партнеры - дали несколько рекомендаций о том, на чем должна быть сконцентрирована реформа - это контрразведка и защита государственной тайны, а не экономические расследование", - подчеркнул дипломат.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы Службы безопасности Украины противоречит рекомендациям западных партнеров.

Ранее в представительстве Евросоюза в Украине заявляли, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны.

Подробнее читайте в статье: "Минимум критики для команды Зеленского: как в ЕС оценили реформы при новой власти".

Темы: Зеленский СБУ законодательство США НАТО


powered by lun.ua
Материалы по теме
КС забраковал еще один законопроект Зеленского 26 декабря 2019, 14:54
Украинцы уже меньше доверяют Зеленскому – соцопрос 26 декабря 2019, 13:12
Какие изменения вносятся в Конституцию – для централизации или дестабилизации? 26 декабря 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Посол США: Похоже, что у Авакова нет уверенности по делу Шеремета
КС забраковал еще один законопроект Зеленского
Грищенко подтвердила, что ее муж может изготавливать взрывчатку
Пересадку сердца провели в Украине впервые за 15 лет
Все новости
советы

7 подарков для родителей, которые упростят им жизнь с ребенком

holiday

7 человек, не стоит обойти подарком в этом году

ТаблоID

Insta-год: сосиска Тимошенко, ЗЕ-шаурма и другие яркие посты 2019-го

Поиск по сайту
Архив
Весь архів