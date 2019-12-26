Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США: у Зеленского "завернули" проект закона о СБУ, противоречащий рекомендациям НАТО

Четверг, 26 декабря 2019, 15:38

Офис президента Украины вернул на доработку проект закона о реформировании Службы безопасности.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве.

"Нам действительно сообщали, что существует проект, и его передали в ОПУ, но, насколько я знаю, офис президент вернул этот документ, объяснив, что там не все хорошо. Это произошло, кажется, пару недель назад", - сказал Тейлор.

Он добавил, что сейчас ведутся серьезные дискуссии о том, как должна проводиться реформа СБУ.

"Мы - и США, и другие партнеры - дали несколько рекомендаций о том, на чем должна быть сконцентрирована реформа - это контрразведка и защита государственной тайны, а не экономические расследование", - подчеркнул дипломат.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что подготовленный украинской властью проект реформы Службы безопасности Украины противоречит рекомендациям западных партнеров.

Ранее в представительстве Евросоюза в Украине заявляли, что функции Службы безопасности Украины должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризм и защитой государственной тайны.

Подробнее читайте в статье: "Минимум критики для команды Зеленского: как в ЕС оценили реформы при новой власти".

Темы: ЗеленскийСБУзаконодательствоСШАНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Зеленский
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: