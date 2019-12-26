Полицейские нашли хулигана, который обидел сотрудников Шария

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Четверг, 26 декабря 2019, 18:02

Правоохранители установили подозреваемого в нападении на сотрудников видеоблоггера Анатолия Шария 24 декабря возле Апелляционного суда Киева.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Проведя первоочередные следственные действия, полицейские установили одного из нападавших. Им оказался 29-летний житель Киевской области. Известно, что ранее молодой человек уже имел проблемы с законом: в 2016 году напал с ножом на киевлянина".

Детали: Сейчас проект сообщение о подозрении мужчине следователи направили для согласование в прокуратуру.

В полиции также отметили, что 24 декабря в полицию обратились три человека с сообщениями о совершении в отношении них противоправных действий.

В тот же день в полиции Киева начали расследование по ч.2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК.

Что было раньше: 24 декабря возле столичного суда, где рассматривали апелляцию на меру пресечения подозреваемой в причастности к убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко, двое сотрудников видеоблоггера сообщили о травле и препятствование деятельности.

Речь идет о работниках sharij.net Дмитрия Кучера и Антонину Белоглазову.

Также на угрозы и нецензурную брань жаловались представители других СМИ.

Напомним:

  • Издание "Шарий.net" принадлежит пророссийском блогеру Анатолию Шарию, который сейчас проживает за пределами Украины и скрывается от следствия.

Украинская правда
Темы: полиция Киев нападение суд


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