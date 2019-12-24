Подозреваемую в убийстве Шеремета хотели взять на поруки 56 человек, но суд не отпустил
Апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи врача и волонтерку Юлию Кузьменко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Защита Кузьменко обжаловал арест, считая, что суд не исследовал доказательства, не допросил свидетелей, не обратил внимания на отсутствие доказательств того, что подозреваемая будет скрываться.
Адвокат просил отменить меру пресечения, настаивая на невиновности врача.
Защита Кузьменко просил допросить свидетелей: экс-мужа, гражданского мужа, мать, военного "Марта", который фигурировал на записях разговоров, обнародованных следствием, и главного врача. Суд заслушал только врача и экс-мужа.
Адвокат Владислав Добош продемонстрировал суду собственные доказательства, которые, по его словам, свидетельствуют о непричастности Кузьменко к убийству.
В частности, по словам защиты, волонтер познакомилась с другим подозреваемым, Андреем Антоненко, только в начале 2016 года, и до убийства Шеремета они встречались всего два раза. Кроме того, накануне убийства Кузьменко проводила время с семьей, что якобы делает невозможным подготовку к преступлению.
Около 3 десятков волонтеров и добровольцев, а также нардепы от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер, экс-нардепы Оксана Корчинская и Виталий Куприй. В общем желание взять Кузьменко на поруки заявили 56 человек.
В свою очередь, прокурор сказал, что Кузьменко нельзя отпускать из-под стражи. Женщина якобы может совершить новое преступление – в подтверждение этого прокурор вспомнил записи разговоров, на которых Кузьменко говорила, что надо обстрелять Киев с градов.
Также, по мнению прокуроров, подозреваемый может скрываться и уничтожить доказательства. В частности, следствие до сих пор не нашло взрывчатое вещество из мины, корпус которой хранился дома у другого подозреваемого, Андрея Антоненко.
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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру парашютно-десантного батальона Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Задержанные отрицают свою причастность к убийству и утверждают, что не похожи на убийц, зафиксированных на камерах.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, якобы доказывающую ее причастность.
- Антоненко подал иск к президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.