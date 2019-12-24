Подозреваемую в убийстве Шеремета хотели взять на поруки 56 человек, но суд не отпустил

Апелляционный суд Киева отказался отпускать из-под стражи врача и волонтерку Юлию Кузьменко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Защита Кузьменко обжаловал арест, считая, что суд не исследовал доказательства, не допросил свидетелей, не обратил внимания на отсутствие доказательств того, что подозреваемая будет скрываться.

Адвокат просил отменить меру пресечения, настаивая на невиновности врача.

Защита Кузьменко просил допросить свидетелей: экс-мужа, гражданского мужа, мать, военного "Марта", который фигурировал на записях разговоров, обнародованных следствием, и главного врача. Суд заслушал только врача и экс-мужа.

Юлия Кузьменко и ее адвокат Владислав Добош в суде фото: соня лукашова, УП

Адвокат Владислав Добош продемонстрировал суду собственные доказательства, которые, по его словам, свидетельствуют о непричастности Кузьменко к убийству.

В частности, по словам защиты, волонтер познакомилась с другим подозреваемым, Андреем Антоненко, только в начале 2016 года, и до убийства Шеремета они встречались всего два раза. Кроме того, накануне убийства Кузьменко проводила время с семьей, что якобы делает невозможным подготовку к преступлению.

Суд разрешил подозреваемой сидеть рядом с защитником, а не в "аквариуме", однако для этого попросили выйти из зала большинство слушателей, оставив только родственников, поручителей и прессу.

Юлия Кузьменко в суде фото: соня лукашова, УП

Около 3 десятков волонтеров и добровольцев, а также нардепы от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Николай Величкович, депутат от "Слуги народа" Виктория Вагнер, экс-нардепы Оксана Корчинская и Виталий Куприй. В общем желание взять Кузьменко на поруки заявили 56 человек.

В свою очередь, прокурор сказал, что Кузьменко нельзя отпускать из-под стражи. Женщина якобы может совершить новое преступление – в подтверждение этого прокурор вспомнил записи разговоров, на которых Кузьменко говорила, что надо обстрелять Киев с градов.

Также, по мнению прокуроров, подозреваемый может скрываться и уничтожить доказательства. В частности, следствие до сих пор не нашло взрывчатое вещество из мины, корпус которой хранился дома у другого подозреваемого, Андрея Антоненко.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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