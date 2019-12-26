На Донбассе противник 7 раз открывал огонь – штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе нарушили режим прекращения огня 7 раз.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Детали: Противник обстрелял позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что 26 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Военные отчитываются и о ситуации на участках разведения сил и средств.

Дословно: "На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 3900 пассажиров.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима "тишина"".