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"Мариупольских террористов" обменяют на заложников Кремля

Четверг, 26 декабря 2019, 18:16
Мариупольских террористов обменяют на заложников Кремля
фото: 0629

Жовтневый районный суд Мариуполя отпустил из-под стражи под личные обязательство четверых подозреваемым в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года.

Источник: местное издание 0629

Детали: Отмечается, что все четверо написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.

Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.

Сообщается, что против обмена на суде выступила только одна женщина – мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца и обвинила суд в умышленном затягивании процесса.

Четверку доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена. 

Один из обвиняемых заявил в суде, что намерен и дальше принимать участие в заседаниях по видеосвязи с неподконтрольной территории, на что судья сообщил, что все детали он сможет узнать у своего адвоката.

Суд взял с них подписки, которые обязывают всю четверку явиться на следующее заседание, назначенное на январь.

Обмен пленными должен состоятся до конца 2019 года.

Напомним:

  • 9 мая 2014 года группа террористов под руководством бывшего милиционера Недавнего по кличке Мангуст захватила здание городского управления полиции, взяв заложников.
  • Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями.
  • В результате перестрелки погибли 13 человек. Были жертвы и на стороне террористов.
  • Во время освобождения здания часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались лишь четверо человек.

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Темы: политзаключенныеРосcияУкраинаМариуполь
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