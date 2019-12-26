"Мариупольских террористов" обменяют на заложников Кремля
Жовтневый районный суд Мариуполя отпустил из-под стражи под личные обязательство четверых подозреваемым в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года.
Источник: местное издание 0629
Детали: Отмечается, что все четверо написали заявления с просьбой включить их в список обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.
Сообщается, что против обмена на суде выступила только одна женщина – мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца и обвинила суд в умышленном затягивании процесса.
Четверку доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.
Один из обвиняемых заявил в суде, что намерен и дальше принимать участие в заседаниях по видеосвязи с неподконтрольной территории, на что судья сообщил, что все детали он сможет узнать у своего адвоката.
Суд взял с них подписки, которые обязывают всю четверку явиться на следующее заседание, назначенное на январь.
Обмен пленными должен состоятся до конца 2019 года.
Напомним:
- 9 мая 2014 года группа террористов под руководством бывшего милиционера Недавнего по кличке Мангуст захватила здание городского управления полиции, взяв заложников.
- Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями.
- В результате перестрелки погибли 13 человек. Были жертвы и на стороне террористов.
- Во время освобождения здания часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть оцепленный район. На скамье подсудимых оказались лишь четверо человек.