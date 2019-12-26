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Зеленский подписал закон: людям, которые живут в АТО, оформить документы будет проще

Четверг, 26 декабря 2019, 19:17
Зеленский подписал закон: людям, которые живут в АТО, оформить документы будет проще

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины людям, проживающим в зоне проведения АТО или зоне проведения мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Источник: пресс-служба офиса президента

Дословно: "Этот документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились из такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мер".

Детали: Согласно закону, таким гражданам документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти по месту обращения лица или его законного представителя в уполномоченные органы на территории области, в которой проводится АТО.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО, осуществляется центральным органом исполнительной власти по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства к документам, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим или проживавшим в зоне проведения АТО может использоваться информация из государственного реестра избирателей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Верховная Рада приняла изменения в закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-их 12 декабря 2019 года.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийзаконодательствопаспорт АТООбъединенные силы на Донбассе
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