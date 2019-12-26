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Мэр Херсона: Исконно русские территории – это болота под Москвой

Четверг, 26 декабря 2019, 21:23
Мэр Херсона: Исконно русские территории – это болота под Москвой

Херсонский городской председатель Владимир Миколаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и Причерноморье - это "исконно русские территории".

Источник: сайт Херсонского горсовета

Пряма речь Миколаенко: "Мы напомним Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории - это болота под Москвой. Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству...

Россия - это смерть. Неважно куда она приходит - в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия - это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания. Об этом должен помнить каждый украинец, не только когда он идет голосовать. Об этом каждый из нас должен помнить, когда смотрит российское телевидение, читает российскую прессу, слушает русскую попсу или покупает российские товары.

Причерноморье столь прекрасно и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины - этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет".

Детали: Обращение Миколаенко поддержали 33 депутата Херсонского горсовета.

Что было раньше: На пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины - это исконно русские территории, и теперь РФ с этим разбирается.

Украинская правда

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Темы: РосcияУкраинаПутинХерсон
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