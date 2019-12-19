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Путин назвал часть Украины российской территорией, с которой РФ разберется

Четверг, 19 декабря 2019, 12:28
Путин назвал часть Украины российской территорией, с которой РФ разберется

Президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.

Источник: Путин на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину

Прямая речь Путина: "Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек.

Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму. И что получилось?  Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях.

Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория.

Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся".  

Напомним: 

  • 9 декабря 2019 года впервые с 2016 года состоялась встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне и двусторонние встречи лидеров стран.
  • По итогам встречи, стороны дали пресс-конференцию и согласовали коммюнике, где есть тезисы об особом статусе Донбасса и "формуле Штайнмайера".
  • Главы государств договорились встретиться еще раз через 4 месяца в Берлине (Германия).
  • Это была первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. По словам Зеленского, с Путиным не удалось договориться о новом контракте о транзите газа, президенты согласовали новый обмен по формуле "всех на всех", разведении сил на трех новых участках на Донбассе.
  • Об оккупации Крыма поговорить не удалось.

Читайте также: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ПутинУкраинаРосcия
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