Украинские события в оценках россиян уступили вопросу Сирии

Главным международным событием 2019 года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии, но в первую тройку мировых событий также вошли выборы президента в Украине и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Источник: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам уходящего года

Детали: Среди международной тематики сирийский вопрос был важен для 9% граждан Российской Федерации, а украинские события – для 3% опрошенных.

В масштабах России топовыми событиями респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%) к аннексированной АРК.

Протесты в Москве, "Московское дело" и аресты протестующих отметили 2% опрошенных.

Главные "скандалы" года, по оценкам россиян, – допинговый скандал (7%), коррупция (4%) и пенсионная реформа (4%).

"Хорошим" или "удачным" лично для себя и своей семьи этот год назвали 54%, а 45% сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым. Личные итоги уходящего года россиян ниже, чем в 2018 году: индекс 9 п в 2019-м против 17 п. в 2018-м было 17 п..

В отношении страны 34% респондентов дают позитивные оценки, а 58% – негативные. Этот индекс вырос по сравнению с прошлым годом с −27 п. до −24 п.

При этом политиком года для россиян остается Владимир Путин – его назвали 46% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (15%), Сергей Шойгу (10%), Владимир Жириновский (7%), Дмитрий Медведев (6%) и другие.

На вопрос, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол, 22% россиян ответили, что Владимира Путина, 12% – Владимира Жириновского, а 4% – Дмитрия Медведева.