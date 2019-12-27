Главарь "ДНР" заявил об экспериментальной отмене комендантского часа

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Пятница, 27 декабря 2019, 07:15

Группировка "ДНР" готова отменить комендантский час на неподконтрольной Киеву части Донецкой области, если будет готова обеспечить безопасность на время его отсутствия.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на прямую линию Дениса Пушилина от 26 декабря

Детали: На данный момент оккупационные власти ОРДО отменяют действие комендантского часа в новогодние праздники и Пасху.

Пушилин рассчитывает, что этот эксперимент покажет, насколько боевики готовы к полной отмене комендантского часа.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники без комендантского часа.

Прямая речь Пушилина: "Это эксперимент – некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни.

По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения, которые возможны с сокращением комендантского часа".

Предыстория:

  • Комендантский час действует на подконтрольной боевикам территории с 2014 года.
  • 19 декабря 2019 года кулуарах пресс-конференции президента России Владимира Путина журналист УНИАН Роман Цимбалюк обменялся колкостями с пропагандистом из оккупированного Донецка, спросив, в частности, как там живется людям при комендантском часе. Тот ответил, что "прекрасно", и – в стиле российской пропаганды – обвинил Киев в убийстве людей Донбасса.

Темы: Донбасс ОРДЛО ДНР Донецкая область оккупация


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