Главарь "ДНР" заявил об экспериментальной отмене комендантского часа

Группировка "ДНР" готова отменить комендантский час на неподконтрольной Киеву части Донецкой области, если будет готова обеспечить безопасность на время его отсутствия.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на прямую линию Дениса Пушилина от 26 декабря

Детали: На данный момент оккупационные власти ОРДО отменяют действие комендантского часа в новогодние праздники и Пасху.



Пушилин рассчитывает, что этот эксперимент покажет, насколько боевики готовы к полной отмене комендантского часа.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от того, как пройдут новогодние праздники без комендантского часа.

Прямая речь Пушилина: "Это эксперимент – некая проба. Мы должны посмотреть в плане безопасности, насколько мы готовы, должны оценить ситуацию с правонарушениями, будет ли рост нарушений в праздничные дни.

По мере того, как мы проведем эксперимент, будут приниматься соответствующие следующее решения, которые возможны с сокращением комендантского часа".

Предыстория: