За четверг на Донбассе – 17 обстрелов и один раненый

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Пятница, 27 декабря 2019, 07:39

26 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил Украины получил ранение, всего было 17 нарушений режима прекращения огня.

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 27 декабря

Детали: 9 обстрелов украинских позиций в четверг зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (рядом с Невельском, Красногоровкой, Васильевкой, Авдеевкой, Старогнатовкой, Водяным и Лебединским) и 8 обстрелов позиций группировки "Север" (рядом с Южным, Новгородским, Крымским, Троицким, Старым Айдаром, Травневым, Шумами и Орехово)

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня: из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета у Гладосово. Потерь в ОС нет.

Темы: ООС боевые действия Донбасс


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