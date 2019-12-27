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В Киеве появится "кризисная комната" для жертв домашнего насилия

Пятница, 27 декабря 2019, 07:30
В Киеве появится кризисная комната для жертв домашнего насилия

Киевские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату", где жертвы насилия смогут находиться до 10 дней.

Источник: зампредседателя КГГА Марина Хонда, которую цитирует официальный портал столичной власти

Детали: Отмечается, что контакт-центр 15-51 опросил 3500 граждан. Большинство из них четко понимает, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание – куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек.

По словам чиновницы, пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку потом могут остаться с агрессором один на один. Чтобы исправить эту ситуацию, городские власти планируют весной 2020 открыть "кризисную комнату".

Прямая речь: "Это "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой "кризисной комнате", получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники – с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса".

Дополнительно: В Киеве действует городской телефон доверия и противодействия насилия 15-00 или 044-272-15-00.

Почему это важно: По результатам исследования ОБСЕ, 67% женщин в Украине подвергались насилию и только 17% знают куда обращаться.

Что было ранее: В ноябре 2019 года в Киеве впервые был осужден мужчина, который систематически издевался над женой, - к 3 месяцам ареста.

Украинская правда

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Темы: Киев
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