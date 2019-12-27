Крушение самолета в Казахстане: известно о 15 жертвах, на борту были украинцы

Четыре иностранца находились на борту разбившегося в пятницу под Алматы самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины.



Источник: "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана, ТАСС

Детали: По сообщению казахских правоохранителей, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

Российские СМИ сообщают о 15 погибших на данный момент. 14 – на месте катастрофы, еще один – в больнице. Пострадали 12 человек – из них восемь взрослых, четверо детей.

Не менее 60 выжившим была оказана медицинская помощь.

Что было ранее: В пятницу утром самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.