Крушение самолета в Казахстане: известно о 15 жертвах, на борту были украинцы

3848 просмотров
Пятница, 27 декабря 2019, 09:29

Четыре иностранца находились на борту разбившегося в пятницу под Алматы самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины.

Источник: "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана, ТАСС

Детали: По сообщению казахских правоохранителей, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана.

Российские СМИ сообщают о 15 погибших на данный момент. 14 – на месте катастрофы, еще один – в больнице. Пострадали 12 человек – из них восемь взрослых, четверо детей.

Не менее 60 выжившим была оказана медицинская помощь.

Что было ранее: В пятницу утром самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 пассажирами на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.

Темы: авиа катастрофы Казахстан


powered by lun.ua
Материалы по теме
Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв 27 декабря 2019, 05:55
Из-за жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали 16 человек 25 декабря 2019, 23:53
В результате жесткой посадки Ми-8 в РФ пострадали три человека 25 декабря 2019, 08:39
Все новости
Главные новости
Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв
РосСМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд
Гончарук поручил за 2 недели закрыть все нелегальные АЗС
Все новости
советы

7 подарков для родителей, которые упростят им жизнь с ребенком

мир

Почему большинство христиан мира празднует Рождество не 7 января

Фото

Как выглядит настоящая мастерская Санты в Китае

Поиск по сайту
Архив
Весь архів