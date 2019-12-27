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Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана

Пятница, 27 декабря 2019, 08:55
Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский досрочно снял дисциплинарное взыскание с первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко.

Источник: указ главы государства №№958/2019.

Дословно: "Снять досрочно выговор, объявленный указом президента Украины от 17 сентября 2019 года № 699 "О привлечении к дисциплинарной ответственности...".

Что было ранее: В сентябре президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

В мотивационной части было указано: "За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область"

Как "не справились" со служебными обязанностями заместители Богдана, в документе указано не было. Сам Тимошенко позже уточнил, что выговор связан с организацией поездки.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийОфис президента
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