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Зеленский объявил выговор двум замам Богдана

Вторник, 17 сентября 2019, 13:30
Зеленский объявил выговор двум замам Богдана

Президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

Источник: указ президента от 17 сентября, комментарий Тимошенко 112 каналу

Дословно: "За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;

Тимошенку Кириллу Владленович - заместителю руководителя Офиса президента Украины".

Детали: Как именно "не справились" со служебными обязанностями заместители руководителя ОПУ Андрея Богдана, в документе не указано. На вопрос "Украинской правды", за что ему президент выписал выговор, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко уклонился от прямого ответа и сказал: "Кто больше работает - тот больше выговоров получает". Позже в комментарии телеканалу "112 Украина" Тимошенко уточнил, что выговор связан с организацией поездки.

Прямая речь: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы ... Были моменты, когда местные власти не очень верно себя вели. Именно по организации, предупреждениям о некоторых моментах организации ... но ответственность несет Офис президента, потому что это поездка президента. Поэтому и есть выговор".

Что произошло ранее: Во время рабочей поездки в Днипро 14 сентября Зеленский осмотрел отремонтированный мост. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

Напомним:

Знать больше: Как работают главные люди в Офисе президента

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОфис президента
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