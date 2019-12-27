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Посол США рассказал, как можно решить проблему границы на Донбассе

Пятница, 27 декабря 2019, 11:24

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор считает, что проблема контроля над украинско-российской границей на Донбассе может быть решена путем передачи контроля международным силам.

Об этом он рассказал в четверг в прощальном интервью украинским СМИ, среди которых была "Европейская правда".

По его словам, за год-два можно достичь договоренности о том, что россияне выйдут с Донбасса. При этом, считает дипломат, самым сложным является вопрос о передаче границы.

"Но можно найти срединное решение, по которому россияне передают контроль над границей не украинскому правительству, а международным силам. Нет, не сепаратистам, не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам", - подчеркнул он.

По мнению Тейлора, это может быть определенная расширена миссия ОБСЕ или миссия ООН.

"Но эта международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет возможно провести выборы. Ведь выборы на этой территории не могут состояться, пока там присутствуют русские и пока россияне контролируют границу", - подчеркнул дипломат.

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Темы: ДонбассСША
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