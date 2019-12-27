В авиакатастрофе в Казахстане погибли 12 человек – уточненные данные

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Пятница, 27 декабря 2019, 12:36

В Казахстане в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании Bek Air погибли 12 человек.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на уточненные данные министерства здравоохранения и внутренних дел Казахстана.

Детали: Ранее сообщалось о 15 погибших.

На борту находились пять членов экипажа и 93 пассажира, среди которых было четверо иностранцев: двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана.

Среди погибших - журналистка, выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова.

 

По уточненным данным, не менее 66 человек пострадали и были доставлены в больницы, из них 48 – госпитализированы, а 12 находятся в тяжелом состоянии.

По данным казахстанских СМИ, граждане Украины, женщина 1990 года рождения и мужчина 1991 года рождения имеют компрессионный перелом позвоночника без нарушения костной проводимости.

Авария самолета произошла во время взлета. Борт, летевший из Алматы в Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем на тот момент никого не было) и рухнул в районе жилых домов возле села Гульдала. Самолет распался на три части.

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что причиной катастрофы могла быть ошибка пилотов или техническая неисправность.

Темы: авиа катастрофы Казахстан


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