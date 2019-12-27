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В Администрации морских портов обыски

Пятница, 27 декабря 2019, 14:48
В Администрации морских портов обыски

Национальное антикоррупционное бюро со Службой безопасности Украины проводят обыски в "Администрации морских портов Украины" и по месту жительства ее должностных лиц.

Источник: пресс-служба АМПУ, пресс-служба НАБУ

Дословно: "Детективы НАБУ вместе с СБУ при процессуальном руководстве САП осуществляют ряд обысков в помещениях ГП "Администрация морских портов Украины", его филиалах и по месту жительства должностных лиц "АМПУ" в Киеве, Одессе и Одесской области". 

 

Детали: Обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц "АМПУ" при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры. В частности, речь идет о предоставлении противоправных преференций иностранной компании.

Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК. Отмечается, что расследование дела детективы НАБУ осуществляют с весны 2019 года. В АМПУ заявили, что считают "необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в портах Черноморск и Южный, которые по заказу АМПУ выполняла компания China Harbour Engineering Company Ltd".

Дословно пресс-служба АМПУ: "Администрация морских портов Украины в своей работе придерживалась и будет придерживаться принципов открытости и прозрачности и готова и в дальнейшем сотрудничать с детективами НАБУ и предоставлять всю необходимую информацию".

Украинская правда
Темы: портыобыскиНАБУСБУ
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