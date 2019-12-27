Минкульт запустит государственный телеканал для Донбасса

Министерство культуры, молодежи и спорта решило запустить государственный канал для временно оккупированных территорий в следующем году.

Источник: пресс-служба ведомства со ссылкой на первого заместителя министра культуры Анатолия Максимчука

Прямая речь: "На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 года будет создан телеканал для временно оккупированных территорий.

Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий".

Детали: По словам Максимчука, госканал для Донбасса на первом этапе будет развлекательно-информационным.